ليبيا – وصف رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو الشيخ علي محمد بركة أمس الأحد، مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا بأنّه جسم غير شرعي، مشيرًا إلى أنّ كل القبائل الليبية قرّرت وقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات؛ حفاظًا على ليبيا من الدمار.

بركة أوضح في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” أنّ المشير خليفة حفتر تم تعيينه من قبل مجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين، وذلك ردًا على تصريحات المتحدث باسم مجلس الدولة الذي قال: إنّ أيّ حوار سياسي يجب أن يكون بين هيئات وشخصيات منتخبة.