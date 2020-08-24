روسيا – اقترح عضو مجلس الدوما الروسي إيفان سوخاريف، منح كل عائلة روسية يولد لديها الطفل الخامس، سيارة بسعة 7 مقاعد أو أكثر.

وفي رسالة، بعث بها إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية أنطون كوتياكوف، أشار سوخاريف إلى أن دعم الأسر كثيرة الأطفال، يمثل أولوية للدولة.

وقال إن هذه الفئة من السكان، بحاجة إلى وسائل نقل شخصية، لكنهم لا يتمكنون دائما من إيجاد المال لتحقيق هذا الهدف.

وطلب البرلماني من الوزير، دراسة إمكانية توزيع سيارات بسعة سبعة مقاعد على الأقل ” وتمليكها للعائلات كثيرة الأطفال، على نفقة الميزانية الاتحادية”.

ونوه بأنه يجب حساب عدد أطفال العائلة القصر فقط خلال ذلك، وعدم أخذ بالحسبان الذين بلغوا سن 18 عاما فأكثر.

وقال عضو مجلس الدوما، في الرسالة التي حصلت RT على نسخة منها: “تنفيذ هذه الفكرة سيعتبر خطوة كبيرة جدا ومهمة في مجال دعم هذه العائلات”.

المصدر: نوفوستي