إيران – دشنت إيران مجموعة واسعة من خطوط نقل الغاز المسال، اليوم الاثنين، من شأنها أن تساهم بتوزيع الغاز وتصديره إلى الخارج.

وأعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، في تصريحات أدلى بها أثناء مراسم تدشين خطوط نقل الغاز بالشبكة العاملة في إيران، عن تدشين مجموعة خطوط جديدة من شأنها تسهيل عمليات بيع الغاز التصديري إلى العراق.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أشار الوزير الإيراني إلى أن المشاريع المنجزة تمت من خلال توظيف استثمارات تصل قيمتها إلى 3.1 مليار يورو، خصصت لإنشاء مشاريع نقل الغاز في إطار الخطين الرئيسيين السادس والتاسع في الشبكة.

ونوه الوزير إلى أن الاستثمارات التي تم توظيفها في هذا المشروع شارك القطاع الخاص بحوالي 1.4 مليار يورو من قيمتها عن طريق عقود “بي أو تي” (البناء ثم التشغيل ثم التسليم)، مؤكدا أنها ستسهل عمليات تصدير وبيع الغاز إلى العراق.

وتستهدف المشاريع الجديدة، والتي يبلغ طولها 1850 كم تبدأ من عسلوية في بوشهر، تمرير الغاز المستدام عبر الشبكة العامة، حيث تقطع من خلالها مسافة كبيرة تفصل بين مراكز الإنتاج جنوبي إيران ومراكز الاستهلاك في الوسط والشمال الشرقي من إيران.

وكانت شركة “نفت خزر” الإيرانية، أعلنت أمس، اكتشاف مجموعة كبيرة من الحقول النفطية بعد دراسات معمقة نفذتها في المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشار المدير العام لشركة “نفت خزر” الإيرانية، علي أصولي، امس، إلى اكتشاف 46 حقلا نفطيا صغيرا وكبيرا في المياه الإقليمية التابعة لإيران.

ونوه أصولي إلى أن هذه الحقول النفطية تقع على عميق للغاية يتراوح بين 500 و800 متر عن سطح البحر، اكتشفت بعد الدراسات الجيولوجية التي أجريت في الحوض الجنوبي لبحر قزوين.

وحول الاحتياطي النفطي لهذه الحقول، نوه أصولي إلى أن احتياطي النفط والغاز الموجود في هذه الحقول يقدر بحوالي 42 مليار برميل في قاع بحر قزوين والمياه الإقليمية الإيرانية.