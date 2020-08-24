فرنسا – حسم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل المثار حول إمكانية تعاقد ناديه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وقال توخيل لقناة “بي تي سبورتس” البريطانية، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ 0-1: “مَن المدرب الذي يقول لا لضم ميسي؟”.

وأضاف: “قررنا عدم مناقشة ملف الصفقات في الفترة الحالية، بل سنجتمع خلال أيام، علينا تحسين قوام الفريق”.

معقبا: “أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة، ميسي هو برشلونة”.

وواصل: “بالنظر إلى بايرن ميونيخ واستثماراته لتدعيم الفريق والاحتفاظ بالقوام، يتأكد لنا أنه إذا أردنا المنافسة على البطولات الكبيرة، يجب استغلال أقرب فترة للانتقالات”.

وأتم: “التطلعات كبيرة في الموسم الجديد مع عدم وجود راحة شتوية، وسنبدأ مشوارنا في الدوري يوم السبت المقبل، إذا كنا نريد الاستمرار بالمستوى نفسه، يجب أن تكون لدينا تشكيلة قوية جدا”.

وكانت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، في وقت سابق بإعلانها أن الفريق الباريسي، الذي تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة بالذات، مستعد أيضا للتنافس على ضم ميسي.

ولم يستبعد وكيل أعمال البرازيلي نيمار، انضمام ليونيل ميسي، إلى موكله في نادي باريس سان جيرمان، لتشكيل الفريق الأكثر إثارة في التاريخ.

المصدر: MirrorFootball