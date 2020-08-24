أسبانيا – نشر موقع “هو سكورد” العالمي، والمتخصص في الأرقام والإحصائيات، أمس، تشكيلة تضم أسوأ اللاعبين في دوري أبطال أوروبا من حيث الأداء الفردي لموسم (2019-2020).

وتصدر تشكيلة أسوأ اللاعبين، من حيث الأداء الفردي في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كل من الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد، والتشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة.

وتم اختيار فاران عن مباراته ضد مانشستر سيتي، وتسببه بشكل مباشر في الهدفين اللذين تلقتهما شباك زميله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، أما آرتورو فيدال فقد تم اختياره بناء على أداءه في مباراة بايرن ميونخ، والتي سقط فيها برشلونة (2-8).

وجاءت تشكيلة أسوأ اللاعبين في دوري الأبطال كالتالي:

– حارس المرمى: مارتن فانديفوردت (جينك) عن مباراته ضد نابولي.

– خط الدفاع: دوغلاس سانتوس (زينيت) ضد بنفيكا، رافائيل فاران (ريال مدريد) ضد مانشستر سيتي، مختار دياخابي (فالنسيا) ضد أتالانتا، فليتمان (أياكس) ضد تشيلسي، دودو (شاختيور) ضد أتالانتا.

– خط الوسط: أرتورو فيدال (برشلونة) ضد بايرن ميونخ، إيمري جان (بوروسيا دورتموند) ضد باريس سان جيرمان، نيكولا مورو (دينامو زغرب) ضد شاختيور، محمد زكي سيلك (ليل) ضد فالنسيا.

المصدر: وكالات