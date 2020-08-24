ليبيا – بالتزامن مع إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس أعربت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا أمس الأحد عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسّفية والاحتجاز، وكذلك الإغلاق القسريّ الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.

البعثة الأمميّة دعت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى وقف التصعيد على الفور، وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدوليّ، بما في ذلك السماح بحرّية الحركة الكاملة والوصول الفوريّ إلى المرافق الصحّية.

وحثّت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا على احترام الإجراءات القانونية الواجبة وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسّفيًا على الفور.