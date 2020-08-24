ليبيا – أكّد السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو أنّ موسكو تبذل جهودًا لتجنّب “الخطّ الأحمر” في ليبيا،في إشارة إلى هجوم قوّات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا على سرت والجفرة.

بوريسينكو علق وفقًا لما نقلته وكالة “روسيا اليوم” عن “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسميّة أمس الأحد، على الأزمتين في سوريا وليبيا: “مصر وروسيا تتبنيان موقفًا وثيقًا فيما يتعلّق بالوضع في البلدين .. موقفنا المشترك هو ضرورة تعزيز الحوار السياسي الشامل بين الأطراف المتنازعة، ولا يوجد بديل إلا الحلُّ السياسي في كلا النزاعين”.

وأوضح أن بلاده تتفهّم مخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي، خاصّة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا، الأمر الذى يشكّل تهديدًا لكلّ من مصر وروسيا والولايات المتحدة والعالم بأسره، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ الوضع الحالي جاء نتيجة لتدمير مؤسسات الدولة في عام 2011، حيث دخلت ليبيا التي كانت مزدهرة، في حرب أهلية واسعة النطاق.

كما شدّد على تأييد روسيا لإعلان القاهرة الأخير؛ لأنّه يمهّد الطريق لحل سلمي للنزاع في ليبيا، مضيفًا: “نبذل جهودًا كبيرة لتجنّب الخط الأحمر (سرت الجفرة) الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

ولفت بوريسينكو إلى أنّ الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرّة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، وتجميد تحرّك قوّات الوفاق.