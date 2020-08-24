إسبانيا – تأهل فريق ريال مدريد للشباب، لأول مرة في تاريخه، الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، إثر فوزه عليه (2-1) في الدور قبل النهائي.

وأحرز هدفي الفريق الملكي كل من اللاعبين، خوانمي لاتاسا وميغيل غوتييريز، في الدقيقتين (4 و32) على الترتيب.

بينما سجل الكرواتي، لوكا سوشيتش، هدف تقليص الفارق للفريق النمساوي، في الدقيقة 50، من ركلة جزاء.

وضرب ريال مدريد موعدا في النهائي يوم الثلاثاء المقبل، مع فريق بنفيكا البرتغالي، الذي تغلب بدوره على أيكاس أمتسردام الهولندي بثلاثة أهداف من دون رد.

يذكر أن أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس، هو الذي يشرف على تدريب شباب “الميرينغي”.

وأشارت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، استقر على المدرب المقبل للفريق الملكي، تحسبا لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان، بشكل مفاجئ.

وأشارت إلى أن بيريز وعد بترك زيدان يعمل في ريال مدريد، طالما أن الفرنسي يرغب في البقاء، لكن رئيس الملكي مقتنع أن زيزو يمكنه الرحيل فجأة عن النادي مرة أخرى.

وأوضحت أن بيريز يستعد لهذه اللحظة، لذا ينوي تعيين، راؤول غونزاليس، مدرب الفريق الرديف لريال مدريد خلفا لزيدان.

المصدر: وكالات