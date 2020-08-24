الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك.

وصعدت العقود الآجلة لـ”برنت” بنسبة 0.2% إلى 44.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينيتش.

فيما زاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.2% أيضا إلى 42.43 دولار للبرميل.

ويوم الأحد، هب الإعصار “ماركو” والعاصفة المدارية “لورا” على البحر الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية هناك ووقف إنتاج النفط.

وأوقف المنتجون، يوم الأحد، 58 بالمئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي. وتسهم المنطقة بنسبة 17 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

المصدر: “رويترز”