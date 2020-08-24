ليبيا – استقبل وزير الصحّة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب في مقر وزارة الصحة بالبيضاء أمس الأحد،ممثل منظّمة الصحّة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف والوفد المرافق لها.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحّة أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحّة ومنظّمة الصحّة العالمية في مختلف المجالات الصـحّية وسبل تطويرها والاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحّة ومنظّمة الصحّة العالمية وآليّة البحث في تقييم الإجراءات المتّبعة لاحتواء وباء كورونا بعد تزايد الحالات المصابة في الأيام الأخيرة والخطط الموضوعة لصدِّ انتشار جائحة كورونا، في ظل الدعم المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء لتجهيز المستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة عدد الفحوصات المخبرية .

كما استعرض عقوب خلال اللقاء الواقع الصحّي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والإصابات وحالات الشفاء التي تتحقّق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبيّنًا أهميّة القررات التي اتخذتها وزارة الصحّة واللجنة العليا والاستشارية كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحّي وتخصيص المستشفيات الخاصّة بالحجر والعلاج.

وأشاد عقوب بالتعاون الذي أبدته منظّمة الصحّة العالمية من خلال مكتبها في ليبيا والدول الصديقة، فضلًا عن المرجعيات الطبّية ومجلس الوزراء والقوّات المسلّحة والاجهزة الأمنية والشرطية والكوادر الطبية العاملة بمراكز العزل السريري الطبي.

وناقش الاجتماع عمل مكتب المنظمة في ليبيا ودعمه للقطاع الصحي في البلاد والاحتياجات الخاصه بالمستشفيات لمكافحة covid-19.

يشار إلى أنّ وزير الصحة قدّم خلال اللقاء تقريرًا حول خدمات وزارة الصحّة خلال عام 2020 ونشطات التعاون المشتركة بين وزارة الصحّة ومكتب المنظّمة العالمية في ليبيا.