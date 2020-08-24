الولايات المتحدة – تدفقت أطقم إطفاء من شتى أنحاء الغرب الأمريكي وطائرات عسكرية وقوات من الحرس الوطني إلى ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد للمشاركة في مكافحة 24 حريقا رئيسيا في غابات الولاية.

وجاء الإسناد في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من اقتراب مزيد من العواصف المثيرة للصواعق.

واشتعلت أسوأ هذه الحرائق في منطقة خليج سان فرانسيسكو والمنطقة المحيطة به حيث تم إبلاغ أكثر من 200 ألف شخص بضرورة مغادرة منازلهم.

واشتعلت هذه الحرائق بسبب صواعق البرق الناجمة عن العواصف الرعدية الجافة عبر شمال ووسط كاليفورنيا خلال الأيام السبعة الماضية وأسفرت عن قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وتدمير نحو 700 منزل ومبان أخرى.

وقالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إنه بشكل إجمالي أتت الحرائق على نحو مليون فدان.

المصدر: رويترز