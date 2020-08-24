روسيا – نشرت شركة كلاشينكوف مقطع فيديو استعرضت فيه بعض جوانب بندقيتها الرشاشة الجديدة АК-19، التي تتميز باستخدام الذخائر التي تستخدمها أسلحة حلف الناتو.

وأشارت الشركة في المقطع إلى أن البندقية تعرض بشكل رسمي لزوار منتدى “الجيش-2020” الذي افتتح يوم أمس، وسوف يستمر حتى 29 أغسطس الجاري في روسيا.

وتبعا لكلاشنيكوف فإن البندقية الجديدة صممت لإطلاق ذخائر من عيار 5,56×45 ملم (ناتو)، أما طول سبطانتها فـ 415 ملم، ووزنها 3.35 كلغ.

وزودت هذه البندقية بدعامة كتف تلسكوبية يمكن التحكم بطولها وفقا لـ 4 وضعيات، كما حصلت على قبضة بلاستيكية متينة مدروسة لتزيد ثباتها في اليد، وزود جسمها الخارجي بجسور خاصة تسمح بتركيب ملحقات إضافية مثل المصابيح والمناظير، أما مخفف وميض اللهب المركب على السبطانة فقد زود بأسنان خاصة تساعد على استخدامه لكسر الزجاج أو تقطيع الأسلاك المعدنية التي تستخدم في بعض أنواع السياج.

وتعتبر هذه البندقية نموذجا معدلا عن بنادق AK-12 التي بدأت روسيا بتصنيعها بكميات كبيرة عام 2018 لتزود بها الجيش وهيئات حماية القانون في البلاد.

أما فعاليات “منتدى الجيش-2020” لهذا العام والتي ستشهد عرض هذه البندقية فستجرى في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز “باتريوت” الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وقد تشارك في هذه الفعاليات وفود وشركات من 35 دولة.

المصدر: rostec