ماليزيا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا قرار تطبيق تقنية “حكم الفيديو المساعد” (VAR) في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم ابتداء من دور ربع النهائي.

وقال الاتحاد الآسيوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على “تويتر”، الاثنين، إن تطبيق هذه التقنية ستحدث “للمرة الأولى على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد القاري”.

وسبق استخدام هذه التقنية لأول مرة في الكرة الآسيوية العام الماضي في دور الثمانية لكأس آسيا التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسبق للاتحاد الآسيوي الإعلان عن اختيار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، والتي تضم الأندية العربية، وذلك اعتبارا من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

يذكر أن فريق الهلال السعودي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، التي توج بها على حساب فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني.

المصدر: twitter\theAFCCL