مسؤول إيراني يتحدث عن الاستثمارات التركية في إيران

مسؤول إيراني يتحدث عن الاستثمارات التركية في إيران

إيران – صرح رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إن طهران ترحب بالدولة الصديقة تركيا ومستثمريها، الذين يعملون من أجل انجاز مشاريع مشتركة بين إيران وتركيا.

وأضاف نوبخت، اليوم الاثنين، في حفل افتتاح شركة تصنيع باستثمارات من تركيا في المنطقة الصناعية بمدينة قزوين: “بصفتي عضوا في مجلس الحكومة، أرحب بهؤلاء المستثمرين ونحاول تمهيد الطريق لأنشطتهم”.

وأشار إلى أن شركة AGT التركية، وبالنظر إلى تاريخها الطويل في مجال الصناعة، يمكنها بالتأكيد استخدام المرافق الموجودة في هذه المحافظة لمعالجة المنتجات بشكل صحيح.

وأضاف: “من واجبنا أن نوفر جميع أنواع الحماية القانونية لهذه الشركة من أجل خلق فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي في المحافظة والبلاد”.

وأعرب نوبخت عن أمله بافتتاح المزيد من المراحل الإنتاجية لهذه الشركة التركية في إيران في زياراته القادمة.

ووفرت شركة AGT التركية فرص عمل لـ 150 شخصا في المرحلة الأولى في مجال إنتاج البروفيل وألواح الباركيه والحواف باستثمار بلغ 40 مليون يورو في المنطقة الصناعية بمدينة قزوين.

المصدر: “ارنا”