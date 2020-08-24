مسؤول: سيتم نقل آلاف الأطنان من البضائع عبر الممر الشمالي في 2020

مسؤول: سيتم نقل آلاف الأطنان من البضائع عبر الممر الشمالي في 2020

روسيا – أفاد مسؤول روسي إنه من المقرر نقل حوالي 12000 طن من منتجات الأسماك عبر طريق الملاحة البحري الشمالي، الذي يمتد على طول منطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى في روسيا.

وجاء ذلك بحسب ما قاله بيتر سافتشوك، نائب رئيس هيئة صيد الأسماك الفدرالية الروسية، خلال حفل رسمي جرى مؤخرا بمناسبة وصول أكبر سفينة شراعية في العالم “سيدوف” إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي، في أقصى الشرق.

وبعد فلاديفوستوك ستنطلق السفينة، التي تشارك في رحلة عالمية، إلى كالينينغراد في شمال غرب روسيا.

ووصف المسؤول الروسي الحدث بالمهم، كون سفينة “سيدوف” ستمهد الطريق لجميع السفن الأخرى، وتثبت أن طريق بحر الشمال آمن للشحن المدني.

وقال إنه سيتم استخدام ممر الملاحة الشمالي لنقل البضائع بشكل عام ومنتجات الأسماك، وليس فقط شحن موارد الطاقة من النفط والغاز.

وأشار سافتشوك إلى أن الهدف هو جعل ممر الملاحة الشمالي طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين آسيا وأوروبا.

وتعمل الحكومة الروسية على جعل مسار الشحن هذا شريان نقل عالمي، ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن المسار الملاحي المذكور هو مفتاح تنمية مناطق القطب الشمالي الروسية في الشرق الأقصى.

وتخطط الحكومة الروسية لزيادة الشحن عبر الممر الشمالي لتصل إلى 80 مليون طن سنويا. وستقوم السفن بشكل أساسي بنقل الغاز المسال والنفط والفحم عبر الممر.

وفترة نقل الشحنات من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا تقل بنحو النصف عبر ممر الملاحة الشمالي هذا، إذا ما قورنت بمسارات الشحن عبر قناتي السويس وبنما.

المصدر: وكالات