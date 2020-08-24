العراق – أكد المفتش العسكري لوزارة الدفاع العراقية، اللواء عماد ياسين الزهيري، أن بلاده تخطط بشكل مستمر إلى توسيع التعاون العسكري مع وزارة الدفاع الروسية، وخاصة في مجال الدفاع الجوي.

وقال اللواء الزهيري في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، امس: “وزارة الدفاع العراقية تخطط بشكل مستمر لتوسيع التعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية في مجالات الدفاع الجوي، والقوات البرية، وعربات المشاة”.

وأضاف أن “التعاون بين البلدين يركز أيضا بشكل مستمر في مجال التدريب، وعلى تطوير الخبرات المتراكمة لدى الجيش العراقي، مع عوامل مراعاة ظروف مقاتلة الإرهاب، إضافة إلى بعض العوامل الاقتصادية التي على ضوئها سوف يتم تحديد حجم ونوع التسليح وتبادل الخبرات”.

المصدر: سبوتنيك