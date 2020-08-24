الكويت – كشف مصدر نفطي مسؤول عن أن شركة البترول الوطنية الكويتية ستستعين قريبا بروبوتات تتمتع بتقنية الذكاء الاصطناعي، لإدارة وتشغيل مصافي الشركة.

ويأتي ذلك بهدف خفض التكاليف وسرعة حل المشاكل عالية التكلفة، دون اللجوء إلى وقف المصافي اضطراريا.

وقال المصدر لجريدة “الأنباء”، إن دائرة البحث والتكنولوجيا في “البترول الوطنية” تعمل حاليا على هذا المشروع الضخم، حيث دعت شركات عالمية ذات خبرة في استخدام الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي الأمن للاستخدام في مصافي التكرير للتغلب على التحديات في التشغيل والتفتيش والأمن والسلامة، ودعت الشركات الراغبة في المشاركة للتواصل مع الشركة في موعد اقصاه 1 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن عمليات تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في ظل الإنترنت وشبكات الجيل الخامس ستمكن قطاع النفط والغاز في الكويت من اتخاذ قرارات سريعة لإدخالها في المستقبل القريب.

المصدر: “الأنباء”