مصر – أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه سيتم فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية بدءا من سبتمبر المقبل حيث ستستأنف أنشطة السياحة الثقافية وفقا للضوابط الخاصة التي أقرتها الوزارة.

ونشر موقع “اليوم السابع” أنشطة السياحة الثقافية التي ستستأنف في مصر وضوابطها:

– اعتبارا من 1 سبتمبر السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة.

– الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونسبة تشغيل 50% للأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية.

– ألا يتجاوز عدد الفوج السياحي الواحد عن 25 فردا بالمواقع الأثرية والمتاحف.

– التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

– القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.

– قياس درجة حرارة العاملين والزائرين.

– الحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر فى الساعة للمتحف المصرى بالتحرير، و100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى.

– الحد الاقصى من 10 إلى 15 زائرا لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

– مد فترة مبادرة “صيف في الصعيد” التى أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر، حتى 31 أكتوبر 2020. وتمنح المبادرة تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد.

– سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذى يمثل 5% من سعر التذكرة الكاملة.

المصدر: اليوم السابع