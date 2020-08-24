لشبونة – أحرز فريق بايرن ميونخ لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على باريس سان جيرمان (1-0)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، مساء يوم الأحد، في البرتغال.

وأحرز الجناح الفرنسي، كينغسلي كومان، هدف الفوز الوحيد للعملاق البافاري، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب “النور” في العاصمة لشبونة.

التعادل السلبي سيد الموقف في الشوط الأول

ساد التعادل السلبي الشوط الأول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالرغم من الفرص العديدة التي سنحت للتسجل للطرفين.

وكانت الأفضلية للفريق البافاري الذي استحوذ على الكرة لفترات طويلة وهاجم بشكل أكبر وحصل على عدة ركلات ركنية، وهاجم بشكل كبير مشكلا خطورة كبيرة على مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الباريسي.

في المقابل، اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة أكبر على مرمى الحارس الألماني العملاق مانويل نوير، الذي أنقذ مرمى في أكثر من مناسبة.

وأضاع الثلاثي الهجومي للفريق الفرنسي: النجم البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا والمهاجم الفرنسي كليان مبابي عدة فرصة ثمينة للتسجيل.

المصدر: RT