إيران – صرح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن طهران وموسكو وضعتا برنامجا دقيقا لتعزيز العلاقات الدفاعية، بعد رفع حظر التسلح المفروض على بلاده.

وقال حاتمي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه تم إجراء مباحثات هامة مع الجانب الروسي في مجالات التعاون الإقليمي والدولي والعلاقات العسكرية.

وأكد وزير الدفاع الإيراني اطلاعه على أهم المنجزات العسكرية الروسية خلال زيارته إلى موسكو، أثناء المنتدى العسكري-التقني الدولي “الجيش – 2020” المنعقد في روسيا، وبحث في موسكو استعدادات إيران وتهيئة الأجواء للتعاون العسكري بعد رفع حظر التسلح عن طهران في أكتوبر المقبل.

المصدر: RT + وكالات