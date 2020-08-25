ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أنّ خروج المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جوار حكومة الوفاق لا يرتبط بأيّ حال بقرار طرفي الصراع الداعي لوقف إطلاق النار، بقدر ما يرتبط بقدرة المجتمع الدولي على كبح جماح المشروع التركي – القطري الآيديولوجي في المنطقة من عدمه.

أوحيدة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال إنّ خروج جيوش المرتزقة من ليبيا مرتبط بالاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والمالية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق في طرابلس، ولذا فالجميع يتساءل عن مدى صمود اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقدرته على الوصول بالبلاد إلى اتفاق سياسي يكبح جماح أطماع أنقرة وتطلعاتها في ليبيا على المستويات كافة.

وتابع إنّ هذا ما لا يتنازل عنه التيّار الوطني في الشرق الليبي بما فيه الجيش ومجلس النواب، الذي يمثّله ويرأسه المستشار عقيلة صالح.