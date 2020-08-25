إسبانيا – أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، امس، عن تسجيلها 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 2060 ليصل إلى 405436، في تراجع نسبي لمستوى الحالات الجديدة مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 3 حالات، وتم بالتالي تسجيل 96 متوفيا خلال الأيام الـ7 الأخيرة، بينما وصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28872.

وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس.

المصدر: “رويترز”