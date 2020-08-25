اثنين من نجوم كبار برشلونة ينجون من قائمة ضحايا كومان

اثنين من نجوم كبار برشلونة ينجون من قائمة ضحايا كومان

إسبانيا – حسم الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، مصير كل من جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، مدافعي الفريق الكتالوني، الثلاثاء، قبل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد.

ووفقا لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، فإن كومان اتصل هاتفيا بألبا وبيكيه، وأبلغهما بالاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل.

وجاء ذلك مخالفا للعديد من التقارير التي توقعت رحيل ألبا وبيكيه عن الفريق الكتالوني، عقب الهزيمة التاريخية بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ والخروج من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بيكيه صرح عقب مباراة بايرن أنه مستعد للرحيل عن “الكامب نو” معقل برشلونة هذا الصيف.

وأجرى كومان عدة اتصالات هاتفية أخرى شكلت مستقبل برشلونة في الموسم المقبل، حيث أخبر مجموعة من النجوم بنهاية دورهم مع الفريق.

وترأس قائمة ضحايا كومان الأوروغوياني لويس سواريز إلى جانب كل من أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو.

وذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية أن كومان اجتمع مساء الاثنين مع السكرتير الفني الجديد رامون بلانيس والرئيس التنفيذي لبرشلونة أوسكار جراو، وأخبرهما بخطته لسوق الانتقالات.

وطلب المدرب الهولندي البالغ 57 عاما التعاقد بشكل فوري مع رأس حربة صريح، ولاعب وسط ملعب، وقلب دفاع بالإضافة لظهيرين وفي أسرع وقت ممكن.

المصدر: twitter\elchiringuitotv