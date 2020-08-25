استدعاء وليامز لاعب ليفربول للمرة الأولى لصفوف المنتخب الويلزي

إنجلترا – استدعى المنتخب الويلزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، لاعب ليفربول الواعد نيكو وليامز البالغ 19 عاما لأول مرة للتشكيلة المقرر أن تلعب مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.

وخاض وليامز 11 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي مع ليفربول بطل الدوري الانجليزي الممتاز.

والظهير وليامز واحد من وجهين جديدين في تشكيلة ويلز المؤلفة من 26 لاعبا مع بن كابانجو البالغ 20 عاما قلب دفاع سوانزي سيتي الإنجليزي.

كما انضم غاريث بيل إلى تشكيلة المنتخب الويلزي الذي يقوده المدرب رايان غيغز، رغم أنه خاض مباراتين فقط مع ريال مدريد منذ استئناف الدوري الإسباني في يونيو الماضي بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعاد المهاجم هال روبسون-كانو إلى تشكيلة ويلز لأول مرة منذ 2017 بعد أن أعلن في السابق اعتزاله الدولي.

وانضم أيضا لاعب الوسط آرون رامسي، الذي ربطته تكهنات باحتمال الرحيل عن يوفنتوس، إلى تشكيلة ويلز مع آشلي وليامز وكريس جونتر.

ويحل منتخب ويلز ضيفا على فنلندا في الثالث من سبتمبر قبل العودة إلى كارديف لمواجهة بلغاريا بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: رويترز