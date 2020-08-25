الإعلان عن أول دولة أجنبية ستحصل على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

الإعلان عن أول دولة أجنبية ستحصل على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

بيلاروس – أعلن مكتب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن تكون بيلاروس أول دولة أجنبية تحصل على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وأفادت الرئاسة البيلاروسية، في بيان، بأن لوكاشينكو وبوتين أجريا، اامس، مكالمة هاتفية بحثا خلالها قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفق الجانبان، حسب البيان، على أن يشارك المواطنين البيلاروس بشكل طوعي في المرحلة الثالثة لاختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تم تصميمه في روسيا.

وذكر مكتب لوكاشينكو أن “بيلاروس ستكون أول دولة يتم توريد هذا اللقاح إليها”.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم “سبوتنيك V” وصممه مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.

المصدر: “بيلتا” + وكالات