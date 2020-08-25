ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلّل السياسي خالد الترجمان إنّ خروج الجنود الأتراك من المنطقة الغربية في ليبيا وما جلبوه من مرتزقة سوريين وعناصر تكفيرية أمر يرتبط بمن جلبهم منذ البداية.

الترجمان وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الثلاثاء لم يستبعد أن تكون الوفاق قد أقدمت على منح الجنسية الليبية لعدد من هؤلاء المرتزقة، تمهيدًا وتحايلًا على أيّ قرار قد يصدر بخروجهم فيما بعد، لكنّه توقّع أن تسبق المظاهرات الشعبية المتصاعدة في المنطقة الغربية الجميع داخليًا وخارجيًا.

وقال إنّ الانتفاضة المستمرّة من ثلاثة أيام في الزاوية وصبراتة وانتقلت إلى مدينتي مزدة والأصابعة هي ثورة على تردّي الأوضاع المعيشية في ظلّ حكم الوفاق وعلى تبديد ثروات الشعب الليبي على حلفائها الأتراك والمرتزقة السوريين.