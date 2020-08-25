ليبيا – أعلن رئيس القسم القنصلي في الخارجية الروسية إيفان فالينكي أنّ تركيا لم تؤكّد المعلومات حول استجواب معتقل روسي في ليبيا.

الدبلوماسي الروسي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: “بخصوص استجواب مكسيم شوغالي وسمير سويفان في تركيا، فنحن نشكّ في مصداقية هذه المعلومات، ولم يتمّ تأكيد هذه المعلومات خلال الاتصالات مع الشركاء الأتراك”.

ومن جانبه قال القائم بالأعمال الروسي في ليبيا جامشيد بولتاييف: إنّ الجانب الليبي لم يؤكّد بعد، المعلومات المتعلّقة بإطلاق سراح المواطنين الروسيين، كما لم تؤكّد وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات.