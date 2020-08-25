ليبيا – تحدّث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يومي الأحد والإثنين مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين، لتقييم التقدّم المُحرَز فيما يتعلّق بتفعيل البيانات الصادرة يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

السفير الأمريكي أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في اتّصال هاتفي خلال اليومين الماضيين وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للسفارة أنّ بيان حكومة الوفاق إلى جانب البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يمثّل تطوّرًا إيجابيًا للغاية.

واتّفق الجانبان على ضرورة أن تركّز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا فورًا على طرائق وقف إطلاق النار، وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة للسفير نورلاند في مكالمة هاتفية أنّ ليبيا ترحّب بردود الفعل الإيجابية من العديد من الدول الأجنبية حول البيانات الصادرة يوم الجمعة، واتفق مع السفير على أهميّة دعم عملية المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس تكتّل إحياء ليبيا عارف النايض ناقش السفير التعدّدية السياسية المتنامية في ليبيا، حيث قام الدكتور النايض ورئيس مجلس النواب صالح بتوسيع نطاق الأصوات الداعية إلى حوار ليبي داخلي حقيقي لدعم حل سياسي للنزاع.

كما أجرى السفير مكالمة أخرى مع رئيس المؤسسة الوطنيّة للنفط صنع الله، أكد فيها دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفّافة لضمان بقاء الإيرادات مجمّدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد.

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتّحدة بشأن النقص الحادّ في الكهرباء، لا سيّما في ظل تفشّي جائحة كورونا بشكل متزايد، معبّرًا عن دعمه لحقِّ المواطنين في كافّة ربوع البلاد في المشاركة في الاحتجاجات السلمية.

وفي الختام حثَّ القادة الليبيين على العمل معًا لتلبية الاحتياجات المُلحّة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد.