العراق – كشفت الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور، عن تراجع تصنيف العراق الى المرتبة السادسة، في قائمة الدول المنتجة للتمور في العالم.

وأوضحت الشركة في بيان، ان قائمة الدول الخمس الكبار المنتجة للتمور، ضمت كلا من السعودية ومصر والجزائر وإيران والإمارات، وخلت من العراق الذي كان يتربع على عرش الإنتاج على مدار عقود ماضية، مبينة ان من بين أسباب تراجع الإنتاج هو تدني أسعار التمور وضعف الصناعة التحويلية، إضافة الى انتشار الأوبئة انخفاض عدد النخيل خلال السنوات الماضية، من ثلاثين مليون نخلة الى اقل من عشرين مليونا، جزء كبير منها غير مصنف ضمن النخيل النشط أو المنتج.

وكالات