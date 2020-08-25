ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري بمدينة بنغازي رئيس بعثة منظمة الصحّة العالمية لدى ليبيا اليزابيث هوفمان.

الاجتماع تطرّق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس النواب للعديد من المواضيع أبرزها مشكلة دخول الأدوية والأدوات الطبّية التي تحضرها منظمة الصحّة العالمية إلى ليبيا.

ومن جهتها أشادت هوفمان بالدور الذي تقوم به لجنة الشؤون الخارجية والجهات الصحّية المختصّة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وبدوره جدّد رئيس لجنة الخارجية استعداد اللجنة للتعاون المستمرّ مع منظمة الصحّة العالمية وتسهيل عملها وخاصّة في هذه الفترة التي يواجه فيها النظام الصحّي الليبي تحديات كبيرة.