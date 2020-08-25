ليبيا – كشفت اللجنة الاستشارية الطبّية الجبل الأخضر تسجيل 40 حالة وفاة بمستشفى الثورة البيضاء في فترة 12 يومًا فقط، جميعهم في حالة إصابة محتملة لفيروس كورونا، منهم من وصل في حالة حرجة دخل على إثرها العناية بشكل مباشر.

اللجنة أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنّ جُلَّ هذه الحالات التي دخلت توفّرت بها جميع الأعراض الإكلينيكية المتوافقة مع فيروس كورونا مصحوبة بصور أشعة ومقطعية، وتعذّرَ فقط إجراء فحص pcr لعدم توفّر المشغّلات.

وأعلنت اللجنة معاملة حالات الاشتباه والاحتمال على أنها مصابة، مطالبةً كافّة المواطنين اتباع أساليب الوقاية الشخصية، وكذلك الابتعاد عن أماكن التجمعات والمناسبات الاجتماعية.

كما أضافت: “نحن نمرُّ بمرحلة وبائية خطرة نستطيع تجاوزها بتطبيق جميع التعلميات الصادرة بالخصوص”.