ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن كان قد طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الإذن من الشعب الليبي أو البرلمان قبل أن يوقّع كلّ الاتفاقيات مع تركيا، حتى يطالب المواطنين بأخذ الإذن من الجهات المختصّة قبل أن يخرجوا للتظاهر.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” بقوله: هل استأذن السراج أهل طرابلس قبل أن يدخل المرتزقة السوريين والإرهابيين من كل مكان إلى بيوتهم؟ وهل يجد المال والدولار فقط لتسديد رواتب المرتزقة وديون الأتراك ولا يجده لتوفير الدواء في المستشفيات والسيولة في المصارف ولحلحلة مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه؟”.

وتابع: “من سمح له أصلًا بالتصرّف في أموال الليبيين ومقدّراتهم قبل موافقتهم؟ وهل يعلم أنّ الشعب الليبي لم يقبل به يومًا لا رئيسًا للمجلس الرئاسي، ولا رئيسًا للحكومة ولم يعد يرغب في وجوده في طرابلس وليبيا كلها؟”.