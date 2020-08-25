تركيا – سجّلت واردات الغاز الطبيعي التركية من روسيا وإيران، انخفاضاً حاداً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مؤسسة تنظيم سوق الطاقة، فإن واردات الغاز الطبيعي من روسيا، تراجعت بنسبة 41.5 بالمئة، ومن إيران تراجعت بنسبة 46 بالمئة.

وبلغ حجم واردات تركيا من الغاز الطبيعي، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، 22 مليارا و483 مليونا و46 ألف متر مكعب، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، تصدّرت أذربيجان، البلدان الأكثر تصديراً للغاز الطبيعي إلى تركيا، بـ 5 مليارات و444 مليوناً و99 ألف متر مكعب، أي بزيادة تقدّر بـ 23.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت خلال الفترة نفسها، كمية الغاز الطبيعي المستوردة من روسيا، بنسبة 41.5 بالمئة، لتبلغ 4 مليارات و678 مليوناً و66 ألف متر مكعب.

وعلى صعيد إيران، فلم تستورد تركيا منها الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي، سوى في أشهر أبريل/نيسان، ومايو/أيار ويونيو/حزيران، وبلغت مليارين و29 مليون متر مكعب.

الأناضول