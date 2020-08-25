ألمانيا – قدم بايرن ميونخ تنازلا مهما بشأن مستقبل لاعب وسطه الإسباني تياجو ألكانتارا، وفقا لما أكدته تقارير صحفية إنجليزية يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “ميرور” أن بارين ميونخ، لن يمانع التخلي عن تياجو لفريق ليفربول مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو)، بعدما أصر سابقا على عدم الاستغناء عنه بأقل من 36 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن إدارة بايرن، درست الخيارات المطروحة، وفضلت في النهاية تخفيض ثمن اللاعب بدلا من الاستغناء عنه دون مقابل صيف العام المقبل، حيث يتبقى في عقده الحالي أقل من عام.

ويهدف ليفربول لتعزيز خط وسطه باللاعب الإسباني الذي قدم أداء نموذجيا في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان أحد الأسباب الرئيسية في نيل اللقب.

وقضى اللاعب صاحب الأصوب البرازيلية، 7 أعوام بين جدران النادي البافاري، علما بأنه بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف برشلونة.

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