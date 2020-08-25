حبيب في المراكز الثلاثة الأولى بين مقاتلي UFC الأعلى أجرا

حبيب في المراكز الثلاثة الأولى بين مقاتلي UFC الأعلى أجرا

روسيا – احتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، المرتبة الثالثة في ترتيب مقاتلي UFC الأعلى أجرا.

ويعتمد المقاتلون بشكل كبير على دعمهم ورعايتهم بعيدا عن حلبات النزال، فإن العديد من نجوم UFC قد كسبوا الملايين من رسوم ظهورهم في المنتديات والجلسات الحوارية ومكافآت القتال من حدث ما.

وتصدر قائمة المقاتلين الأعلى أجرا، والتي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، المقاتل الإيرلندي، كونور ماكغريغور، البالغ 32 عاما، البطل السابق لاتحاد UFC في وزن الريشة والوزن الخفيف، والذي يبلغ دخله أكثر من 10 ملايين يورو لخوض نزال.

فيما احتل الهولندي، أليستر أوفريم، المركز الثاني، إذ بلغ دخله 7,35 مليون يورو، ويعتبر أوفريم واحدا من اثنين فقط من المقاتلين الحاصلين على ألقاب عالمية في كل من رياضة الكيك بوكسينغ MMA و K-1 في الوقت نفسه.

وجاء حبيب، الذي يعتبر المقاتل الأكثر رعبا وخطورة في تاريخ UFC، ويتمتع بسجل مثالي في UFC باعتباره بطل الوزن الخفيف الحالي، جاء ثالثا بدخل يقارب 7,33 مليون يورو.

وغالبا ما ينظر إلى حبيب على أنه المقاتل الأكثر موهبة، ومن الممكن أن يتفوق على ماكغريغور في أرباحه قبل اعتزاله.

يذكر أن حبيب سيدافع عن لقبه العالمي بالوزن الخفيف، في الـ19 سبتمبر المقبل، ضمن دورة UFC 253 عندما سيلاقي متحديه الأمريكي جوستين غايتجي.

ويحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما غايتجي، فحقق 22 فوزا مقابل هزيمتين.

المصدر: dailymail