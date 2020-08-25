روسيا – أقر خبير اقتصاد ألماني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتهج استراتيجية صحيحة تتركز على زيادة احتياطيات روسيا من الذهب على حساب الدولار.

وقال الخبير الألماني هولجر زشيبيتز، إنه بفضل الارتفاع الحالي لأسعار الذهب صعدت قيمة احتياتطيات روسيا الدولية في الوقت الراهن إلى مستويات قياسية تاريخية.

وأوضح الخبير في مقابلة مع “دويتشه فيله” قائلا: “يجب أن ندرك أهمية هذا الانجاز، فارتفاع الاحتياطيات عندما تكون أسعار النفط والغاز مرتفعة شيء، وعندما تصعد الاحتياطيات عندما تكون أسعار موارد الطاقة متدنية شيء أخر”.

وأضاف أن روسيا استطاعت زيادة احتياطياتها في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط والغاز انخفاضا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للرئيس الروسي لم تكن زيادة قيمة الاحتياطيات بل تقليص حصة العملة الأمريكية في هذه الاحتياطيات.

ويرى الخبير أن روسيا ستستمر في شراء الذهب لأن احتياطيات المعدن النفيس تجعل منها أكثر استقلالية عن عوامل السياسة الخارجية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد تجاوزت احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الجاري مستوى الـ600 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في التاريخ.

المصدر: tvzvezda