رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن عن حكومة تكنوقراط

تونس – أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي في ساعة متأخرة من يوم امس، عن تشكيل حكومته الجديدة.

وقرر المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 28 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة.

يذكر أنه سبق للمشيشي أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح، أو قضايا تهرب ضريبي.

هذا ومن المنتظر أن يعقد مكتب البرلمان اجتماعا لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف وزير الداخلية هشام مشيشي في 25 يوليو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة الرئيس السابق إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.

وبعد إعلان المشيشي عن فريقه الحكومي، سيحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه، وفي حال عدم نيله ثقة النواب يحل الرئيس التونسي البرلمان ليتم على إثره تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما.

المصدر: RT