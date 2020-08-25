إنجلترا – من المتوقع أن يقدم تشيلسي على تجاوز هيكل رواتب لاعبيه، عند التعاقد مع نجم باير ليفركوزن والمنتخب الألماني كاي هافيرتز مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.

وينشط تشيلسي كثيرا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أقدم على التعاقد مع المغربي حكيم زياش من أياكس، والألماني تيمو فيرنر من لايبزيج، كما يبدو في طريقه لضم قلب دفاع باريس سان جرمان تياجو سيلفا، وظهير ليستر سيتي بن تشيلويل.

وذكرت صحيفة “ذا صن” عبر موقعها الإلكتروني، أن هافيرتز البالغ من العمر 21 عاما، قد يحصل راتب أسبوعي قدره 310 آلاف جنيه إسترليني، أي ما مجموعه 80.6 مليون جنيه إسترليني على مدار عقده، المتوقع امتداده لـ5 أعوام.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى عدم تبقي أي أمور عالقة بين الطرفين من أجل الإعلان عن الصفقة، سوى توقيع الأوراق الرسمية.

وأضافت التقارير أن قيمة الصفقة ستبلغ 72.2 مليون جنيه إسترليني، ستضاف إليها 9 ملايين جنيه إسترليني، في حال تأهل تشيلسي إلى بطولة دوري الأبطال ووصل إلى أدوارها الإضافية، إضافة إلى مكافآت أخرى نظير الفوز بالألقاب.

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