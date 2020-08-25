سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عودة الجماهير إلى المدرجات خلال مباراة السوبر الأوروبي بين إشبيلية وبايرن ميونخ.

وجاء في بيان الاتحاد القاري: “قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، السماح بلعب كأس السوبر يوم 24 سبتمبر 2020 في بودابست بعدد أقل من الجماهير -يصل إلى 30% من سعة الملعب، من أجل دراسة تأثير عودة المشجعين على بروتوكول الاتحاد”.

وأضاف البيان: “تم التأكيد على استمرار لعب جميع مباريات اليويفا الأخرى خلف أبواب مغلقة حتى إشعار آخر، كما هو مقرر مبدئيا من قبل اللجنة التنفيذية في 9 يوليو 2020”.

وتابع: “ستواصل إدارة اليويفا مراقبة الموقف وإبلاغ اللجنة التنفيذية إذا كان هناك أي تغيير مطلوب أو موصى به فيما يتعلق بكأس السوبر أو بإقامة المباريات الأخرى خلف أبواب مغلقة”.

وستجمع مباراة السوبر الأوروبي بين بطل مسابقة دوري الأبطال، بايرن ميونخ الألماني، وبطل مسابقة الدوري الأوروبي، إشبيلية الإسباني.

يذكر أن ليفربول الإنجليزي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي.

المصدر: وكالات