إيطاليا – تضاربت التقارير الصحفية، حول غياب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، عن المجموعة للمشاركة في التدريبات تحضيرًا للموسم الجديد.

وكان البيانكونيري قد عاد إلى كونتيناسا مقر تدريبات الفريق، أمس لأول مرة منذ نهاية الموسم المنصرم، بينما غاب ديبالا عن التواجد في أمر أثار حالة من الجدل بين الصحف الإيطالية.

وأعربت صحيفة “كورييري ديللو سبورت”، عن مخاوفها من وجود اختبار إيجابي جديد لديبالا بفيروس كورونا أو تطور غير متوقع في سوق الانتقالات.

بينما قال موقع “توتو ميركاتو”، أن ديبالا موجود حاليًا في جزيرة إيبيزا، حيث سيكمل الأرجنتيني تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها أمام ليون.

وأضاف أن جوهرة يوفنتوس من المفترض أن يعود إلى تورينو في غضون سبعة أو ثمانية أيام.

يذكر أن ديبالا لم يتوصل بعد لاتفاق مع يوفنتوس على تجديد عقده، حيث تشير تقارير صحفية إلى إمكانية رحيله.

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