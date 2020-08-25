روسيا – تصنع الأواني التي تستخدم في المطبخ من مواد مختلفة، تشكل بعضها خطورة على الصحة. فكيف نحتاط من خطورتها؟

تشير ناديجدا رايفا، رئيسة قسم الاشراف على النظافة الغذائية في هيئة حماية المستهلك بمقاطعة موسكو، إلى أن اختيار أواني المطبخ بصورة غير صحيحة، أو استخدام أواني قديمة، أو من إنتاج جهات غير موثوقة، قد يسبب نشوء مواد سامة أثناء الطهو. وتقول، “المادة المثالية لصنع أواني المطبخ هي المعدن. وكقاعدة عامة تصنع من الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ. هذه الأواني نادرا ما تتضرر ونشوء مواد سامة خلال استخدامها يعادل الصفر تقريبا”.

وتضيف، ويمكن استخدام أوان خشبية، مثل الملاعق وغيرها، التي ينصح باستخدامها مع الأواني المطلية بمواد مضادة للالتصاق. وتقول، ولكن “يمكن أن تتكون تشققات في الأواني الخشبية، يصعب تنظيفها من بقايا الطعام، كما أن حفظها بصورة غير صحيحة يؤدي إلى تلفها السريع”.

وتشير الخبيرة، إلى العديد من النساء يفضلن استخدام الأواني البلاستيكية لأنها مريحة. ولكنها ليست آمنة دائما. وتقول، “الملاعق والمغارف البلاستيكية وغيرها خطرة لأننا لا نعرف المواد التي صنعت منها ومدى خمولها، وهل فعلا لا تنشأ من استخدامها مواد سامة عند ملامستها للمواد الغذائية الساخنة، أو سطح المقلاة الساخنة مثلا. هذا الأمر مهم لكي لا نتعرض للتسمم”.

وأوضحت رايفا، متى يجب أن نشتري أواني جديدة ونتخلص من القديمة. وتقول، “وفقا للقواعد الصحية، لا ينصح باستخدام الأواني التي نشأت فيها نتوءات وذات أسطح متضررة وفيها تشققات، بل يجب التخلص منها وشراء أوان جديدة حفاظا على الصحة”.

المصدر: نوفوستي