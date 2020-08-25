إسبانيا – يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق، أن الإدارة الحالية برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو تحاول دفع القائد ليونيل ميسي للرحيل، رغم تصريحاتها حول استمرار البرغوث.

وقال لابورتا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما يفعلوه يجعلني أشك في أنهم يريدون بيع ميسي، وهذا سيكون خطأ تاريخيًا”.

وأضاف: “برشلونة فقير في أيدي هؤلاء الأشخاص غير الأكفاء”.

وتابع: “هل أخبرتم سواريز بأنه ليس ضمن خططكم بالهاتف؟ أعتقد أنه عمل جبان من الرئيس بارتوميو، وعدم احترام للاعب”.

وأتم: “هذه الطريقة في التعامل مُخزية، وتضر بصورة النادي”.

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