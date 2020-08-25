روسيا – يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بغين، الذي يجري زيارة إلى موسكو تستغرق يومين.

ومن المتوقع أن تعقد المحادثات بين لافروف وبيغن خلف الأبواب المغلقة دون إجراء مؤتمر صحفي عقب اللقاء، الذي سيشمل عددا من القضايا الملحة.

وتشكل الأزمة في بيلاروس على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس، الموضوع الأسخن الذي سيكون في صلب محادثات لافروف وبيغن، الذي سيصل موسكو قادمان من فيلنيوس، حيث التقى زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا.

ويتوقع أن تشمل المحادثات كذلك قضية السيطرة على الأسلحة والاستقرار الاستراتيجي، خاصة على خلفية الخلافات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وأكد السفير الأمريكي في موسكو، جون سالفان، أن بيغن سيلتقي كذلك نائب وزير لخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، لبحث موضوع السيطرة على الأسلحة، الذي “يعتبر محوريا بالنسبة إلى الولايات المتحدة”.

كما أكد سالفان أن بيغن ولافروف سيبحثان قضية المعتقلين الأمريكيين لدى روسيا، والروس لدى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات