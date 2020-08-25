الولايات المتحدة – تعرضت المقاتلة الكازاخية، ماريا أغابوفا، لهزيمة مؤثرة على يد منافستها الأمريكية شانا دوبسون، في النزال الذي جمعهما، امس ضمن دورة “UFC on ESPN 15” للفنون القتالية المختلطة.

وأسقطت شانا دوبسون منافستها على أرض الحلبة في الجولة الثانية، وانهالت عليها بوابل من الضربات، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال معلنا فوز المقاتلة الأمريكية بالضربة الفنية القاضية.

ونقلت المقاتلة الكازاخية إلى المستشفى بعد النزال، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

ومنيت ماريا أغابوفا (23 عاما) بأول هزيمة لها في بطولات اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة، ولكنها الثانية في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل تسعة انتصارات.

بينما حققت شانا دوبسون (31 عاما) انتصارها الرابع حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل أربع هزائم أيضا.

المصدر: وكالات