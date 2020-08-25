تركيا – أفادت وسائل إعلام تركية إن وزارة الدفاع أعلنت عن تنفيذ تدريبات عسكرية مسلحة اليوم الثلاثاء جنوب جزيرة كريت اليونانية.

وجاءت الخطوة التركية بعد إعلان أثينا القيام بمناورات عسكرية في المناطق المتنازع عليها مع تركيا شرق المتوسط.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن إدانته إعلان اليونان إجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية يومي 25 و27 أغسطس في شرق البحر المتوسط.

وقال أكار إن تنفيذ هذه التدريبات في المنطقة التي تجري فيها سفينة الأبحاث التركية “أوروتش رئيس” مسحا زلزاليا “يتعارض مع قواعد الملاحة ويزيد من التوترات في المنطقة”.

وذكر موقع الجيش التركي أن “الوزير أكار وصف التدريبات اليونانية في منطقة تتداخل مع منطقة عمل سفينة الأبحاث “أوروتش رئيس” بأنها نشاط لا يتوافق مع علاقات حسن الجوار وقواعد الشحن، ويهدد السلامة ويزيد التوترات”.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

المصدر: وسائل إعلام تركية