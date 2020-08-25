النرويج – أوضحت شركة “يارا” النرويجية، وهي من أكبر شركات الأسمدة في العالم، إنها استكملت عملية بيع حصتها في شركة “كافكو”، للأسمدة التي طال انتظارها، لتمهد السبيل لبرنامج إعادة شراء أسهم.

واتفقت “يارا” في مارس الماضي على بيع حصتها البالغة 25 بالمئة في “كافكو” إلى شركة للبترول” مقابل مليار دولار، لتخرج من الشراكة التي بدأت قبل أكثر من 50 عاما، ولكن الصفقة كانت مرهونة بموافقة جهات تنظيمية ولم تحصل عليها إلا الآن.

وذكرت الشركة، ومقرها أوسلو، في بيان، أنها ستبدأ الآن إعادة شراء خمسة بالمئة من أسهمها.

وستعيد الشركة شراء 8.55 مليون سهم من السوق المفتوحة، وتهدف لشراء 4.85 مليون سهم من حيازات الحكومة النرويجية، لتظل حصة الدولة في الشركة دون تغيير عند 36.2 بالمئة.

المصدر: “رويترز”