إيطاليا – أعلن مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو، امس رحيل غونزالو هيغوايين عن النادي، وذلك عقب خروج المهاجم الأرجنتيني من حسابات المدرب الجديد لبطل “الكالتشيو” في التسع مواسم الأخيرة.

وقال بيرلو في تصريحات صحفية: “لقد قررنا سويًا بعد أن اجتمعت به، بأن غونزالو هيغوايين ليس ضمن خططنا وليس جزءً من مشروعنا، وجاهزون لكي يرحل عن الفريق في الصيف الجاري”.

ووفقًا للتقارير الصادرة من إيطاليا، يسعى يوفنتوس إلى تجديد دماء الفريق الأول، بعد الأداء الهزيل الذي ظهر به الموسم المنصرم، من خلال إنهاء عقد عدة لاعبين على رأسهم الألماني سامي خضيرة، والمدافع ماتيا دي تشيليو، والبرازيليين دوغلاس كوستا وألكس ساندرو، بالإضافة لهغوايين.

وانضم هيغوايين إلى صفوف يوفنتوس صيف 2016 قادمًا من نابولي، في صفقة قياسية كلفت خزائن السيدة العجوز 94 مليون يورو.

وتُشير الصحف الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس ستقوم بفسخ عقد هيغوايين، بعد إعطائه مستحقاته المالية عن الموسم المتبقي بعقد صاحب الـ 32 عامًا، حيث يتقاضى المهاجم الأرجنتيني 7.5 ملايين يورو راتب سنوي.

الأناضول