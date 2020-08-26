ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء مديرة مكتب منظّمة الصحّة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، بحضور وزير الصحّة سعد عقوب.
الثني وهوف بحثا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الوضع الوبائي المحلّي لجائحة كورونا وعمل منظّمة الصحّة العالمية مع السلطات الصحّية المحلّية، للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها.
وبدورها، أكّدت مدير مكتب المنظّمة في ليبيا على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع ضرورة المزيد من التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه في البلاد.
وأشادت بعمل الحكومة الليبية ووزارة الصحّة، مؤكّدة العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية تتمثّل في تدريب الكوادر الليبية في التعقيم والتطعيم وإجراء المسح الشامل للمواطنين.
وأعربت مديرة مكتب المنظّمة عن أملها في تسهيل إجراءات الشحنات القادمة عبر المنظّمة إلى ليبيا لدى مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
ومن جهته، أكّد الثني على ضرورة العمل على ذلك، حيث ناقش مع هوف إمكانية توسيع عمل المنظّمة لدى ليبيا، لتشمل كافّة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصّة في الجنوب فيما أبدت هوف استعدادها للعمل على ذلك، مشيدة بعمل الحكومة الليبية من حيث الأمن والاستقرار في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.