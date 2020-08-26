ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء مديرة مكتب منظّمة الصحّة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، بحضور وزير الصحّة سعد عقوب.

الثني وهوف بحثا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الوضع الوبائي المحلّي لجائحة كورونا وعمل منظّمة الصحّة العالمية مع السلطات الصحّية المحلّية، للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها.

وبدورها، أكّدت مدير مكتب المنظّمة في ليبيا على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع ضرورة المزيد من التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه في البلاد.

وأشادت بعمل الحكومة الليبية ووزارة الصحّة، مؤكّدة العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية تتمثّل في تدريب الكوادر الليبية في التعقيم والتطعيم وإجراء المسح الشامل للمواطنين.

وأعربت مديرة مكتب المنظّمة عن أملها في تسهيل إجراءات الشحنات القادمة عبر المنظّمة إلى ليبيا لدى مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ومن جهته، أكّد الثني على ضرورة العمل على ذلك، حيث ناقش مع هوف إمكانية توسيع عمل المنظّمة لدى ليبيا، لتشمل كافّة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصّة في الجنوب فيما أبدت هوف استعدادها للعمل على ذلك، مشيدة بعمل الحكومة الليبية من حيث الأمن والاستقرار في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.