الجيش الإسرائيلي يصدر توضيحا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يصدر توضيحا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان

لبنان – أصدر الجيش الإسرائيلي أمس بيانا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان.

وأفادت القوات الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على موقع للجيش دون وقوع إصابات.

وأضافت أن الحادث الأمني ​​في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد.

وتابعت القوات الإسرائيلية قائلة: “وبعد ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل خفيفة في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية وأغلق الطرق، كما أصدر تعليمات للسكان في عدة مناطق قريبة من الحدود بالبقاء في المنازل”.

وأقدمت القوات الإسرائيلية على إطفاء الأنوار في عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش عند الحدود مع لبنان لا سيما في جبل ميرون مقابل مارون الراس.

وكانت مراسلة RT قد أفادت بأنه وفقا لأنباء أولية، جرت عملية تسلل عبر هضبة الجولان المحتل، من الجانب السوري، ما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق قنابل إضاءة على الحدود.

وأوضحت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة على الحدود بعد ملاحظة تحركات في المنطقة الشمالية.

المصدر: وكالات