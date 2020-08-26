الولايات المتحدة – تابع الروسي دانييل مدفيديف بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، بفوزه امس الثلاثاء في الدور الثالث على السلوفيني ألياز بيديني بمجموعتين نظيفتين.

وحسم مدفيديف المباراة لمصلحته بسهولة، بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و9 دقائق.

وسيواجه مدفيديف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت الذي قلب تأخره أمام الروسي كارين خاتشانوف بمجموعة واحدة نتيجتها 6-4، إلى فوز ثمين عقب فوزه بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-2.

وتم نقل بطولة سينسيناتي لتقام في نيويورك على ملاعب “فلاشينغ ميدوز” بسبب جائحة كورونا.

المصدر: sportbox.ru